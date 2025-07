Salute, l’82% delle risorse del Pnrr non è stato speso

Il report

Lo indica il monitoraggio indipendente dell’Osservatorio Gimbe

Al 30 giugno per la Missione Salute del Pnrr sono state raggiunte le quattro scadenze previste entro la fine del secondo trimestre di cui due europee. Tuttavia, ad un anno dalla rendicontazione finale, almeno 5 target su 14 obiettivi europei da raggiungere sono in ritardo e l’82% delle risorse non risulta ancora speso. Lo indica il monitoraggio indipendente dell’Osservatorio Gimbe che avverte: «Per garantire benefici ai cittadini serve una corsa contro il tempo». «Il rispetto delle scadenze formali necessario per il via libera all’erogazione delle rate non rappresenta in questa fase finale un indicatore affidabile sul reale stato di avanzamento dei progetti», osserva il presidente Nino Cartabellotta.