Sanità, le organizzazioni sul nuovo tariffario: «1.800 strutture specialistiche penalizzate»

Il caso

Cimest, Citds, Federbiologi, Federsbv, Medeac Ulpea, Ardissfkt, Siod, Croat, Arca Fkt, Confcommercio Salute, Federanisap e Sara si rivolgono alla Regione

«Siamo in attesa di incontrare l’assessore alla Salute Daniela Faraoni per vedere come affrontare e risolvere il problema tariffe che penalizza le 1.800 strutture della specialistica accreditata territoriale che concorrono al soddisfacimento della domanda di salute, che deve essere garantita in maniera egualitaria e universale dal servizio sanitario regionale in quanto rientrante nei livelli essenziali di assistenza, erogando oltre 42 milioni di prestazioni ambulatoriali sul territorio regionale pari al 75% del fabbisogno». È quanto scrivono in una nota Cimest, Citds, Federbiologi, Federsbv, Medeac Ulpea, Ardissfkt, Siod, Croat, Arca Fkt, Confcommercio Salute, Federanisap e Sara.