Sanità, ovvero: fare di necessità virtù. Sarà questa la “strada forzosa” da percorrere anche quest’anno per la sanità pubblica che ancora arranca sul recupero delle liste d’attesa del 2023, l’impossibilità di prenotare prestazioni in tempi utili e molto spesso – come testimoniato da tanti nostri lettori – anche di raggiungere telefonicamente i Cup e con l’app SovraCup ancora da rilanciare e far rientrare tra le “abitudini” utili.C’è poi la sanità privata, ormai sempre più chiamata a concorrere all’espletamento delle prestazioni in convenzione con il Ssn e che, pur “forte” di un sistema rodato di prenotazione ed espletamento delle prestazioni in ambienti accoglienti e con macchinari all’avanguardia, quindi più “graditi” ai pazienti, è da tempo alle prese con la questione dei rimborsi dei servizi erogati riguardanti prestazioni ambulatoriali a visita e strumentali.

Proprio ieri, in un convegno organizzato dalla Fials (federazione italiana autonomie locali e sanità) sul tema “La sanità del prossimo futuro”, è arrivata la proposta del segretario regionale Sandro Idonea e del segretario generale Giuseppe Carbone per «incentivi da dare a medici e infermieri per ridurre le liste d’attesa», prendendo atto di come «nonostante manchino 40-50 miliardi per portare il nostro servizio sanitario tra i migliori d’Italia, la sanità funziona».Non saranno forse d’accordo i tanti cittadini da cui arriva il «grido d’allarme sui budget regionali esauriti, non più disponibili né in convenzione né in regime di esenzione costringendoci a pagare le analisi cliniche. Chi non può pagare rinuncia alle cure». La denuncia è stata raccolta da Angela Cerri, consigliera del III Municipio, assieme alle associazioni Comunità Progresso, Movimento per la Legalità, Comitato Cittadino Vulcania, La Girandola, Onda, G.r.i.s.e., Come Ginestre e Confedercontribuenti Sicilia. Dove sta la verità?

Al netto dell’accordo appena siglato a Palermo con la Regione per il 2024, solo su una cosa le tante sigle della sanità privata accreditata sono d’accordo: si apprezza lo sforzo, ma le risorse restano comunque insufficienti. Parlando di numeri, «l’accordo – informa la Regione – prevede una somma complessiva di 310 milioni di euro da distribuire tra laboratori di analisi, fisiokinesiterapia, radiologia, radiodiagnostica ed altre branche, con un aumento di ben 12 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Otto i milioni per la riduzione delle liste d’attesa, in più si sono destinati 35 milioni alla radioterapia e 102 alla nefrologia. Alle singole strutture dal 20 maggio è destinato un budget per il 2024 pari al 90% della produzione media 2022/23, il 10% residuo sarà assegnato dalle Asp in misura proporzionale al fabbisogno provinciale, da contrattualizzare entro il 19 giugno».

Erano circa una trentina le sigle presenti all’incontro di mercoledì presieduto dal dirigente generale del dipartimento regionale di Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, per la prima volta nella storia ha firmato anche Confindustria Servizi Sanitari con il suo presidente Domenico Musumeci, che commenta: «Si auspica che nel corso dell’anno, ove gli ulteriori fondi a disposizione per le liste di attesa non siano del tutto spesi, possano essere trasferiti alle nostre strutture che con più agilità possono prontamente rispondere alla loro riduzione». «Ci sono ancora tanti aspetti da definire – sottolinea Salvatore Pizzuto, presidente Acap Salute – uno su tutti gli investimenti sulla prevenzione».«Si parla di 310 milioni, ma ne servirebbero 350 – rilevano Salvatore Calvaruso, Domenico Garbo e Salvatore Gibiino, rispettivamente presidente e coordinatori del Cimest (Coordinamento intersindacale medicina specialistica del territorio), avallando le preoccupazioni dei cittadini -. Ogni 20 del mese, per esaurimento dei budget, saremo costretti a sospendere l’erogazione delle prestazioni in convenzione. Lo stato di agitazione non è più delle sigle sindacali, ma dei malati siciliani. Già il Codacons si è attivato per valutare le azioni da intraprendere a favore dei malati siciliani che non possono accedere alle cure».