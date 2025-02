Sanità, migliora assistenza in Sicilia nell’area ospedaliera ma l’Isola resta in coda

Parametri

I dati emergono dal report del ministero della Salute sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso gli indicatori Core

Con 80 punti migliora il livello di assistenza sanitaria in Sicilia nell'area ospedaliera (che contiene otto indicatori per il monitoraggio), ma questo non basta per risalire la classifica nazionale. I dati emergono dal report del ministero della Salute sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso gli indicatori Core (sottoinsieme degli indicatori) del nuovo sistema di Garanzia per l'anno 2023.Secondo il report, l'Isola rimane fanalino di coda insieme a Valle D'Aosta, Abruzzo e Calabria, perché in almeno due aree hanno un punteggio inferiore a 60, che rappresenta la soglia di sufficienza. In Sicilia, infatti, all'area distrettuale sono stati assegnati 44 punti, mentre nella prevenzione 49 punti.

