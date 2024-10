Sanità privata, la Regione convoca il tavolo

Attualità

Dopo la protesta di una settimana fa, l'assessorato alla Salute chiama a raccolta le parti interessate. La Cisl Fp Sicilia: "Era la risposta che chiedevamo"

Dopo la protesta di lunedì scorso, sciopero con sit in congiunto a Palermo dinanzi alla sede dell’assessorato regionale alla Salute, proprio l’assessore Giovanna Volo ha comunicato alle sigle sindacali di categoria di avere istituito il tavolo di confronto richiesto in cui, oltre ai rappresentanti isolani di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, siederanno anche gli esponenti di Aiop e Aris Sicilia. Saranno approfondite le criticità lamentate, limitatamente agli aspetti di competenza regionale, in sede applicativa dei Ccnl della sanità privata e delle possibili correlate refluenze, ai fini del mantenimento del regime di accreditamento istituzionale con il Ssr, nel caso di strutture ospedaliere private o Rsa in cui venissero accertati eventuali fenomeni distorsivi.