Sanità, Schifani da Schillaci: sul tavolo la revisione della Rete ospedaliera e il Ccpm di Taormina

Al centro dell’incontro anche le attività relative all’abbattimento dei tempi delle liste d’attesa

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato oggi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accompagnato dall’assessore regionale alla salute, Daniela Faraoni e dal direttore generale Salvatore Iacolino. La Regione ha comunicato di aver predisposto il piano operativo di revisione della rete ospedaliera regionale che per l’approvazione dovrà essere sottoposto alla valutazione degli organi tecnici del Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e finanze. Lo rende noto il ministero della Salute in un comunicato.

Per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, afferma il ministero, «la soluzione presa in esame è di mantenere la struttura collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana».