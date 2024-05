Scopre di avere una grave cardiopatia durante screening open day dell’Asp di Palermo

Prevenzione

Il paziente era asintomatico. L'importanza della prevenzione ribadita dal cardiologo Giovanni Ferro

Un utente asintomatico e senza particolari fattori di rischio cardiovascolari ha scoperto di avere una «dilatazione aneurismatica dell’Aorta» partecipando ad uno degli Open day itineranti organizzato dall’Asp di Palermo. «E’ l’ennesima “prova” dell’assoluta importanza della prevenzione con distribuzione capillare sul territorio» ha sottolineato il cardiologo Giovanni Ferro che ha diagnosticato la patologia dopo avere effettuato visita, ECG ed ecocardiogramma. «Il paziente – aggiunge lo specialista in servizio alla UOC di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia di Palermo – ci ha anche rivelato che negli anni scorsi aveva avuto diagnosticata una patologia tiroidea, sempre, in occasione delle iniziative itineranti su prevenzione e screening organizzate dall’Asp».