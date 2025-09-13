Sicilia verso la nuova rete ospedaliera con 139 strutture: la mappa all’Ars

SANITÀ

La popolazione siciliana negli ultimi dieci anni si è ridotta e il sistema sanitario deve adeguarsi

La nuova Rete ospedaliera ieri ha ricevuto l’apprezzamento del governo regionale riunito a Palazzo d’Orlèans. Il documento, che ha già ottenuto il parere favorevole della Conferenza permanente della programmazione sanitaria, ora approderà sui tavoli della commissione Salute dell’Ars per il parere obbligatorio e, successivamente, tornerà in giunta per l’approvazione definitiva, prima di essere trasmesso al ministero della Salute per il via libera finale.

«Questo piano – dice il presidente della Regione Renato Schifani – rappresenta un passo fondamentale verso una sanità più “sana”, equa ed efficiente. Confido che la commissione Salute condivida il Piano e comunque resteremo aperti a qualsiasi forma di dialogo. Già mercoledì sarò a Roma per proseguire, insieme al ministro della Salute Schillaci, il confronto sul mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che sarà integrato nella nuova Rete».