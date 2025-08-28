Siracusa, all’Asp 10 nuove stabilizzazioni e altrettante progressioni

Sanità

Conferiti 4 incarichi di responsabile Unità operativa semplice

L’Asp di Siracusa ha stabilizzato 10 autisti e firmato la progressione verticale per 10 assistenti amministrativi e 4 coadiutori amministrativi senior alle aree immediatamente superiori rispetto a quelle di inquadramento. L’azienda ha anche conferito quattro incarichi di responsabile di Unità operativa semplice: Stefania Di Mauro a Educazione alla salute, Marine Castaing a Internazionalizzazione e ricerca sanitaria, Marco Garro a Sistemi informativi, e Grazia Celestri a Direzione sanitaria dell’ospedale Rizza.La cerimonia per la firma dei nuovi contratti di lavoro si è tenuta alla presenza dei direttori generale Alessandro Caltagirone, amministrativo Ornella Monasteri e risorse umane Lavinia Lo Curzio.

«Da dieci mesi lavoro all’interno di questa azienda – ha detto Monasteri – e ho sempre ritenuto fondamentale che ciascuna unità di personale possa contare su un contratto stabile e su certezze occupazionali. La serenità del personale è condizione indispensabile per il potenziamento dell’organico e, di conseguenza, per garantire un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini».