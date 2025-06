Siracusa, presentata “NextHealth”, piattaforma di open innovation in Sanità

Il programma

L'iniziativa governativa per l’innovazione nel Sistema Sanitario nazionale. Presente il ministro della Salute Orazio Schillaci

Un’infrastruttura operativa che mette in rete aziende sanitarie, startup, università, centri di ricerca e imprese tecnologiche per sviluppare e implementare soluzioni innovative capaci di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del Servizio Sanitario nazionale: si chiama NextHealth, il programma di open innovation per portare l’intelligenza artificiale nella sanità pubblica. La piattaforma è stata presentata a Siracusa al Forum “Logos & Téchnè”, promosso dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). Oltre 250 tra manager, ricercatori, esperti, rappresentanti istituzionali e aziende hanno preso parte alla tre giorni che si è conclusa oggi.

«Da Siracusa è iniziato un percorso concreto di innovazione che ci porterà a Roma, il prossimo 29 gennaio, per un grande evento in cui presenteremo i risultati e premieremo le migliori esperienze maturate grazie alla collaborazione tra aziende sanitarie, ricerca e imprese tecnologiche», ha sottolineato Giovanni Migliore, presidente di Fiaso.

Ad aprire i lavori è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha dato il via all’evento sottolineando la centralità dell’innovazione per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Nei giorni successivi hanno portato il loro contributo il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. «Ben vengano iniziative come questa – ha affermato Gemmato a conclusione della tre giorni – che mettono in rete esperienze concrete e buone pratiche già attive nell’applicazione dell’intelligenza artificiale in sanità pubblica».