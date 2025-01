Tac e risonanze magnetiche anche di sera dopo le 20 e nei festivi, il piano del Policlinico di Catania per ridurre le liste d’attesa

SANITÀ

L'iniziativa mira all'azzeramento delle prenotazioni in campo radiologico fatte nel 2024 tramite il Cup

Nuova iniziativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlicnico “G. Rodolico – San Marco” di Catania per la riduzione delle liste d’attesa in campo radiologico. L’iniziativa mira a un vero e proprio azzeramento delle prenotazioni effettuate nel 2024 tramite il CUP (Centro Unico Prenotazioni).

Il piano si traduce in un incremento dell’offerta di esami Tac e Risonanza Magnetica che verranno effettuati anche in orari serali (dopo le ore 20) e nei giorni festivi, assicurando una diversa disponibilità dei servizi per l’utenza.

Ciò darà anche la possibilità di scegliere orari più comodi, riducendo il disagio per coloro che hanno difficoltà a ritagliarsi tempo durante la giornata lavorativa.

L’Azienda, inoltre, potrà aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche durante la giornata, riservando più spazio agli esami dei pazienti ricoverati. Questo approccio contribuirà a ridurre anche i tempi di degenza.