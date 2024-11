Trapianti d’organo: la Sicilia risale nella classifica delle Regioni più virtuose

Dati

Nel 2024, fino ad oggi, ne sono stati eseguiti 253, già più del doppio rispetto ai 125 del 2023

La Sicilia risale nella graduatoria delle Regioni italiane per numero di trapianti d’organo: nel 2024, fino ad oggi, ne sono stati eseguiti 253, già più del doppio rispetto ai 125 del 2023, con un tasso di opposizione ridotto dal 44% dello scorso anno all’attuale 30%.

Sono numeri molto positivi, quelli illustrati alla stampa dal dott. Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e dal dott. Giorgio Battaglia, Coordinatore del Centro regionale Trapianti Sicilia, nei locali dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, alla presenza delle Direzioni strategiche delle Aziende sanitarie dell’Area Metropolitana e del bacino Catania-Ragusa-Siracusa, nonché tra gli altri del deputato regionale Nicola D’Agostino e del presidente della Seus Riccardo Castro.

«La Sicilia sta vivendo una nuova primavera per quanto riguarda i risultati del network trapiantologico – ha detto il dott. Battaglia – e ora si annovera tra le Regioni più virtuose. Dopo un 2023 confortante, il 2024 segnerà un record: siamo proiettati a 100 trapianti di fegato quando nel 2022 erano stati 50; due anni fa i donatori erano 11,4 per milione di abitante, quest’anno 24. Abbiamo una rete di 46 ospedali attivi in nove province, oltre a Malta che afferisce al nostro network, e tre Centri Trapianto».