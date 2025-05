Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia

Rete

L'annuncio é stato dato nel corso dell'ultima Assemblea nazionale di Europa Donna Italia, a Milano

La delegazione siciliana di Europa Donna, il movimento voluto da Umberto Veronesi per tutelare i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, cambia la direzione e raddoppia le sue referenti. Le dieci associazioni siciliane di pazienti con tumore al seno saranno guidate da Enza Marchica ed Ersilia Sciandra; l’annuncio é stato dato nel corso dell’ultima Assemblea nazionale di Europa Donna Italia, a Milano. “Le associazioni di pazienti lavorano intensamente sul territorio, affiancando e supportando le donne nel loro percorso di malattia – dichiara la neodelegata Enza Marchica, Presidente dell’associazione Il filo della vita di Catania -. Ma se vogliamo raggiungere nuovi traguardi nella prevenzione e nella cura del tumore al seno nella nostra Regione, é fondamentale fare rete: solo cosí, crediamo, é possibile farsi sentire e agire in modo piú incisivo presso le societá scientifiche e le istituzioni sanitarie affinchê le donne siciliane non siano lasciate indietro”.