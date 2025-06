Un defibrillatore in tutte le strutture balneari, l’ordinanza della Capitaneria di Porto per l’estate 2025

salute

Il provvedimento della direzione marittima della Sicilia Occidentale

Emanata l’ordinanza balneare dalla capitaneria di porto per la stagione estiva 2025 dalla direzione marittima della Sicilia occidentale, che controlla da Finale di Pollina a Gela e le isole di Pantelleria, le Egadi e le Pelagie.

Il provvedimento impone alle strutture balneari di prevedere, durante l’orario di apertura dalle 9 alle 19, i servizi di salvataggio con la presenza di almeno due addetti brevettati all’assistenza dei bagnanti. Tutti gli stabilimenti balneari dovranno inoltre dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, segnalato da cartelli per renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità.