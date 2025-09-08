Vaccini, i dati del ministero: «Quello per l’influenza fatto solo da metà degli anziani»

Over 65

Salgono al 19,6% coperture nella popolazione generale

Nella stagione influenzale dello scorso anno quasi la metà degli over-65 (il 47,5%) non si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale: è uno dei dati più bassi dall’inizio del millenni e resta lontano dall’obiettivo minimo del 75% fissato dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. È il dato saliente che emerge dal report relativo alle coperture vaccinali della scorsa stagione diffuso dal ministero della Salute.

Nel complesso, l’andamento delle vaccinazioni nel 2024/2025 non si discosta molto dagli anni precedenti. Nella popolazione generale si assiste a una lieve ripresa delle coperture, che si attestano al 19,6% rispetto al 18,9% del 2023/2024. Resta però ampia la forbice tra le diverse Regioni. Toscana e Umbria sono le Regioni dove ci si vaccina di più (22,6%), la Calabria e la Provincia Autonoma di Bolzano quelle in cui si registrano le coperture più basse (rispettivamente il 13,7% e l’11,1%).