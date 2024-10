Virus respiratorio sincinziale, da novembre anticorpi a tutti i neonati

salute

Il via libera in conferenza Stato-Regioni, stanziati 50 milioni

Immunizzazione in tutta Italia e per tutti i neonati, a partire da novembre, contro il Virus respiratorio sinciziale (Vrs), causa di infezioni anche gravi come la bronchiolite. La Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato l’intesa che sancisce il via libera alla compagna mirata a proteggere dal virus tutti i piccoli che nasceranno a partire da novembre e quelli nati nei 100 giorni precedenti, ovvero da fine luglio, utilizzando l’anticorpo monoclonale Nirsevimab che ha dimostrato di prevenire il 90% delle ospedalizzazioni.

Il piano di immunizzazione riguarderà anche i bambini fragili con meno di 24 mesi e sarà successivamente valutato un “eventuale allargamento progressivo – si legge nell’intesa approvata – a tutta la coorte 2024 in base all’andamento del progetto». Quanto alla ripartizione delle dosi tra le Regioni, è stato stabilito un meccanismo di «cessione solidale» del 20% di queste ultime da parte di quelle che hanno già concluso la gara d’acquisto «al fine di soddisfare il fabbisogno delle Regioni sprovviste dell’anticorpo monoclonale».

«Siamo riusciti a stanziare 50 milioni di euro per consentire un accesso equo a tutti i neonati già per questa stagione invernale – afferma all’ANSA Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute -. E’ un risultato che rispetta l’impegno preso dal ministro Schillaci e che abbiamo ottenuto con il contributo delle Regioni. La collaborazione e la sinergia si rivelano ancora una volta fattori strategici per rafforzare la tutela della salute». L’attività, chiarisce l’accordo, «verrà avviata da novembre. La durata iniziale sarà di 6 mesi, con possibilità di estensione in base ai risultati e alla disponibilità di risorse». La dotazione iniziale, si precisa, sarà di 50 milioni di euro, da approvare entro metà novembre nell’ambito del riparto del Fondo sanitario nazionale 2024. Il Vrs, si sottolinea inoltre nel documento, «è una delle principali cause di infezioni respiratorie gravi nei bambini al di sotto dei due anni, con conseguenze potenzialmente fatali per i neonati e i prematuri». Il virus, infatti, causa ogni anno nel mondo la morte di circa 100mila bambini sotto i 5 anni. In Italia, nel 2023, si sono registrati 15mila ricoveri per bronchiolite, di cui 3mila in terapia intensiva, e ci sono stati 16 decessi.