West Nile, c’è da davvero da preoccuparsi? Ecco quali sono i sintomi da non sottovalutare

Il prof. Matteo Bassetti: «Dare ai cittadini indicazioni precise»

Sono salite a 9 le vittime dell’infezione da virus West Nile da inizio anno in Italia. E’ di ieri la notizia del quinto decesso in Campania, di un 76enne in dialisi morto a Caserta. Originario della provincia di Salerno, era in una residenza a Grazzanise. Il bilancio dei decessi nel 2025 conta dunque 1 morto in Piemonte, 3 nel Lazio e 5 in Campania. E’ allarme? «In realtà non sembra esserci un aumento dei casi rispetto a quelli che abbiamo visto negli anni precedenti», ribadisce l’infettivologo Matteo Bassetti. Tuttavia la casistica di quest’anno «riguarda regioni diverse, soprattutto il Lazio e la Campania», precisa il primario dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova. «Evitiamo l’allarmismo – raccomanda – e cerchiamo di dare delle indicazioni molto precise» ai cittadini.

Per esempio su quando è il caso di rivolgersi a un ospedale, in modo da non congestionare i pronto soccorso già alle prese con le difficoltà della stagione estiva.