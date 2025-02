Al via la missione italiana in Antartide a 80 gradi sotto zero: a guidarla una scienziata catanese

scienza

Nella base italo-francese Concordia con Simona Grimaldi

Ha preso il via la 21esima missione italiana di ricerca scientifica in Antartide presso la base italo-francese Concordia, che si trova oltre 3mila metri di altezza e a 1.200 chilometri dalla costa. A guidarla sarà la glaciologa Simona Grimaldi, dell’Università di Catania, a capo di una squadra composta da 6 italiani, 6 francesi e 1 inglese che lavoreranno in condizioni estreme, fino a meno 80 gradi.

La nuova missione invernale del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide è finanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca e attuata dal Consiglio nazionale delle ricerche per il coordinamento scientifico, da Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale per la gestione tecnica e scientifica della sua nave da ricerca Laura Bassi. A dare il via alla missione è stato il simbolico passaggio di consegne da parte dello station leader della campagna estiva, Riccardo Scipinotti dell’Enea, a Simona Grimaldi, dell’Università di Catania. In completo isolamento per nove mesi e con tre mesi di notte polare, ossia in totale assenza di luce, la squadra composta da 13 persone, fra le quali un medico inglese dell’Agenzia Spaziale Europea, garantirà la manutenzione della stazione e porterà avanti 14 attività scientifiche.