Alessandra, il duetto con Fiorello e il brano sull’Etna: chi è Alex_Allyfy, la catanese che spopola sul web

Il personaggio

L'artista di Mascali ha suonato in mezzo mondo, conosce sei lingue e ha una passione: cantare

Dalle emozioni vissute da adolescente e scritte sul diario segreto al successo che l’ha portata a esibirsi in mezzo mondo, Corea del Sud compresa.

Alessandra Fichera, conosciuta su web, social e piattaforme musicali come Alex_Allyfy, ha riscosso un enorme successo pubblicando il video di un brano sull’eruzione dell’Etna. «Quand’ero bambina l’Etna mi era indifferente, a scuola ho studiato i fenomeni eruttivi ed ero atterrita dal fatto che vivessi ai piedi del vulcano. Andare a scuola in bus e osservare il vulcano, tuttavia, mi affascinava. Quando sono all’estero o fuori sede mi manca un punto di riferimento. Il 4 luglio ero a Palermo. Al ritorno ho visto un’eruzione stupenda e ho deciso che era il momento di dedicare un brano al nostro Mongibello. Quando l’Etna erutta sono spesso fuori per lavoro, stavolta le fontane di lava non me le sono perse e ho scritto».

L’anno scorso Alex_Allyfy ha duettato con Fiorello e la storia merita di essere svelata: «Mi sono presentata con un cartellone in cui avevo scritto che dopo 9 ore di auto meritavo di far sentire la mia voce. Fiorello ha deciso di farmi esibire con lui in duetto. Il modo di presentarmi, così spontaneo e intraprendente, lo ha colpito. La mattina dopo ho aperto il suo programma».