Chi è Daniele Falciglia, l’Alfiere del lavoro che ama la letteratura e il mondo classico

Lo studente di Piazza Armerina premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Daniele Falciglia, 19 anni, è stato insignito del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.La segnalazione per la nomina del giovane piazzese Daniele Falciglia risale al gennaio scorso. A farla per l’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana – Cascino dove ha frequentato il Liceo Scientifico, la dirigente scolastica Lidia Di Gangi . Per la quale il giovane rappresenta un orgoglio per tutta la città di Piazza Armerina.«Daniele – afferma la dirigente scolastica Di Gangi – si è sempre distinto per la sua curiositas intellettuale, per il desiderio di affinare il proprio gusto e una notevole sensibilità, ha colto con vivo interesse tutte le opportunità culturali offerte dalla nostra scuola. È un giovane sicuro di sé e delle sue potenzialità, che non ha mai ostentato. Anzi – prosegue la dirigente – si è sempre dimostrato un punto di riferimento per i compagni. Pur dotato di straordinario rigore scientifico, è un appassionato cultore del mondo classico e della scrittura, nella quale è riuscito a trasfondere il suo ricco mondo interiore e per la quale ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari».

Il suo futuro sembra proprio essere quello del settore umanistico come ci racconta anche la mamma, l’insegnante Alessandra Mela. La donna non nasconde, insieme al padre l’ingegnere Salvatore Falciglia, l’orgoglio per il talento del figlio: «Daniele è stato ammesso al Collegio universitario dei Cavalieri del lavoro ed inoltre sta studiando Lettere classiche all’Università La Sapienza. Siamo orgogliosi dei suoi successi dietro ai quali c’è tanto impegno, costanza, sacrificio e dedizione. Inoltre – proseguono i genitori del neo Alfiere del Lavoro – può contare sul supporto della famiglia che non è così scontato in questi tempi incerti. Daniele ha studiato tutta l’estate per essere ammesso e adesso nuove fatiche lo attendono. Siamo certi che raggiungerà anche i nuovi obiettivi che si è prefissato».