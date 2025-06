Chi è Tony Di Salvo, il tecnico siciliano dell’Under21 tedesca che sfida gli azzurrini all’Europeo

la storia

Nato in Germania da genitori emigrati

La bella Germania vista contro l’Inghilterra, battuta 2-1 dai tedeschi nonostante fossero schierati con una sorta di squadra B, ha messo qualche dubbio nella testa di Antonio Di Salvo, 46 anni, nato a Paderborn da genitori italiani, il papà di Palma di Montechiaro e la mamma di Paternò. Il tecnico dell’unica nazionale che ha chiuso a punteggio pieno la fase a gironi dell’Europeo Under 21 ha fatto riposare l’11 titolare ed ora, intervistato da Kicker, assicura: «Sono tutti a disposizione ed in ottima forma. Affrontiamo l’Italia con grande fiducia».

Ma chi è Antonio Di Salvo, da tutti conosciuto Tony? Lui è nato nel 1979 a Paderborn, nella Renania Settentrionale, Germania centrale. E’ una città di 150 mila abitanti a una settantina di km da Dortmund. Ha da poco compiuto 46 anni. Papà Luigi è emigrato da Palma di Montechiaro, mamma Rosaria è originaria di Paternò. Da calciatore è cresciuto nelle giovanili del Bad Lippspringe, in Renania e nel 2000 col Bayern Monaco ha giocato 6 partite. Con la squadra B 16 gol in 30 gare. Poi 5 stagioni all’Hansa Rostock, con 20 reti, 11 gol nel biennio al Monaco 1860 e poi la carriera chiusa in Austria, a 31 anni, in Stiria, al Kapfenberger.