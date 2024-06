Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, eletta una siciliana (la più votata tra i presidi)

Scuola

Si tratta di Sandra Scicolone

Si sono svolte presso tutte le scuole italiane le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Si tratta di un organo di garanzia dell’unitarietà del sistema di istruzione. Il Consiglio esprime pareri facoltativi sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione.

Al suo interno sono rappresentate le diverse componenti della scuola. Per quella dei dirigenti scolastici due erano i seggi a disposizione. Sandra Scicolone, preside agrigentina in servizio dal 2013, è risultata la prima eletta in Italia con la lista dell’ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. Forte di tali consensi, Sandra Scicolone dal 1°settembre 2024 sarà dunque consigliera per i prossimi cinque anni.