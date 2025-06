Corrado Fortuna: «Amo la Sicilia ma questa terra non ama i suoi figli. La mia vita segnata dalle bombe del ’92. Lo Stato ci ha abbandonato»

L'INTERVISTA

Palermitano, attore, regista, scrittore, Nel film “Fuori” di Martone interpreta Angelo Pellegrino, marito della scrittrice Goliarda Sapienza

Candore ed entusiasmo, il sorriso da eterno ragazzo, ombre malinconiche dietro lo sguardo allegro. La vita di Corrado Fortuna, palermitano, attore, regista, scrittore, è popolata di musica, parole, immagini, arte della gioia. Lanciato da Virzì in “My name is Tanino” nel 2002, è da poco tornato da Cannes per il film “Fuori” di Mario Martone in cui interpreta Angelo Pellegrino, il marito di Goliarda Sapienza.

«Non vedevo l’ora di tuffarmi nella storia di Goliarda. Avevo abbastanza rosicato di non essere stato preso in considerazione da Valeria Golino per la sua serie. Sono un fan accanito da quando Einaudi pubblicò “L’arte della gioia”. Il suo essere attrice e scrittrice risuonava dentro di me, così come la sua insoddisfazione perenne, il non sentirsi mai al posto giusto. Trovo un’affinità con questa donna, con questa sicilianità molto forte ma atipica. Una donna anticonformista, comunista, femminista che vive lontano dalla Sicilia. La distanza necessaria per metterla meglio a fuoco».

Come ha scoperto il romanzo di Goliarda?

«Avevo il privilegio di frequentare casa Bertolucci. Se ne parlava molto in una delle sue cene meravigliose e lo comprai l’indomani. Bernardo ti convocava a cena il giovedì sera e non sapevi mai chi ci avresti trovato, dopo c’erano sempre proiezioni private di film. Serate incredibili».

Com’è nato il ruolo di Pellegrino?

«Mi ha chiamato Martone per un provino con la Golino un sabato mattina. Lei tornava da Cannes e aveva pure un po’ di febbre. Sembrava dovesse essere un disastro, invece è stato meraviglioso. Innamorarsi della Golino è molto semplice: è affascinantissima, coltissima, seducente, spiritosa, rock. Il set? Girare con Martone è come per un bambino andare al luna park, coinvolge tanto, c’è molta concentrazione, una bellissima atmosfera».

Come ha costruito il personaggio?

«Ho conosciuto Angelo prima di girare, avevo voglia di incontrare quegli occhi che ancora oggi, quando parla di Goliarda, si emozionano. Angelo ha dedicato la vita alla sua opera. Ho cercato di rubargli questa espressione, non credo ci sia un momento in cui non guardo Valeria con gli occhi innamorati. Avevano un rapporto molto contemporaneo, al di là della differenza d’età, sono sempre insieme, sempre sullo stesso piano a lavorare al romanzo».

In queste settimane è a Catania sul set della serie tv “Vanina”.

«Interpreto il medico Manfredi Montereale. Un ruolo molto figo, un maschio fuori dagli schemi; non pressa la donna che desidera, la lascia libera di andare, di tornare da lui. E’ sicuro di sé senza essere spocchioso. Mi piace interpretarlo visto che nella mia vita sono tutto fuorché sicuro di me. Innamorarsi di Giusy Buscemi? Appena ti guarda negli occhi è fatta. Ha leggerezza, gentilezza, generosità».

Ha recitato per Battiato nel film “Perdutoamor”. Che ricordi ha?

«Mi scelse dopo aver visto una mia foto in un articolo che parlava di “My name is Tanino”. Mi scelse senza provino, senza avermi incontrato, senza avermi neanche visto recitare perché il film non era ancora uscito. Avevo 22-23 anni e non potevo crederci. Per me Battiato era un vate, un sacerdote, avevo già visto mille suoi concerti. Franco è stato fondamentale nella mia vita. Era una persona spiritosa, socievolissima, grande raccontatore di barzellette. Non sono diventato un suo amico, volevo continuare a essere un suo fan. Lo intervistai anni dopo per un mio documentario. Quando gli mandai il pre-montato inserii un suo brano e spiegai che l’avrei tolto nella versione definitiva. “Ma che levi, disgraziato – mi disse – te lo regalo”. Questo era Battiato».

Che rapporto ha con la Sicilia? Dopo Milano e Firenze ora vive a Palermo.

«Un rapporto molto conflittuale. Siamo venuti da Firenze , con mia moglie, quando stava per nascere nostro figlio, Vasco. Abbiamo una casa a Mondello. E poi volevo provare a fare pace con la mia città, con la nostra terra».

Quali sono i motivi del “litigio”?

«È un rapporto d’amore non so quanto ricambiato. La Sicilia non ama i suoi figli. È una terra complicata, zozza, violenta. Poco tempo fa ero con moglie e bambino in piazza Magione e una coppia di ragazze con un motore è passata a velocità nell’area pedonale. Ho detto: “Guarda, non ci puoi andare qua in motorino”. Dopo 20 minuti sono spuntati madre, padre, fratello, fidanzato… mi volevano ammazzare a legnate. Di chi è la colpa della condizione di queste persone? Lo Stato ha completamente abbandonato la Sicilia da 150 anni e continua a farlo. Se ne ricorda solo quando succedono le tragedie, solo quando il branco violenta una ragazzina. Perché questi miei fratelli palermitani vivono in condizioni disumane e hanno strumenti culturali disumani? Quale speranza di miglioramento c’è in certi quartieri cittadini?»

Non c’è speranza?

«Sono innamorato folle di questa terra. Quello che scrivo ha sempre a che fare con la Sicilia. Le bombe del ’92 mi hanno ossessionato tutta la vita. Quella polvere alzata a Capaci l’ho inalata e mi ha condizionato sempre. Vengo da una famiglia dove si leggeva il giornale tutte le mattine, ma il mio migliore amico veniva da una famiglia famosa. E’ difficile parlare del rapporto dei siciliani con la propria terra. Siamo poveri e superbi. Non c’è nessuno che ci venga in aiuto per migliorarci. Anche perché, chi ci deve venire?».

Potremmo cambiare noi?

«Dovremmo cominciare nelle scuole, nelle famiglie, con gli assistenti sociali. Dovremmo avere uno Stato, che noi non abbiamo. Le periferie di Firenze non sono per niente simili allo Zen 2 o allo Sperone. Lì lo Stato è presente, ci sono i presidi dei carabinieri, della Asl. La cultura mafiosa è alimentata dal fatto che la mafia ai cittadini ci pensa. Se ho bisogno di lavorare, se ho una famiglia da mantenere, a qualcuno mi devo rivolgere. Lo Stato dov’è? È facile criminalizzare i siciliani quando invece sono abbandonati».

La voce al telefono si perde sull’autostrada Catania-Palermo…

«Vogliono fare il ponte, ma è un’impresa fare da Palermo a Catania!».

Cosa cambierebbe?

«Toglierei l’autonomia siciliana».

Il luogo del cuore?

«Le Madonie, Piano Battaglia, dove sono cresciuto, ho una casetta fatta dal nonno negli anni 70 e lì ho ambientato l’ultimo dei miei romanzi. Vivo molto della proiezione dei miei ricordi».

Cosa le piace della Sicilia?

«Oltre al clima, al mare, alla bellezza, c’è una certa generosità istintiva nelle persone del Sud. Anche se al bar dove facciamo colazione per dire “buongiorno” a mia moglie ci hanno messo 5 anni. Perché chi viene da fuori è sia da accogliere sia da temere. Siamo abituati a essere colonizzati. Forse Catania è più accogliente. Sono due città molto diverse: noi siamo arabi, voi siete greci. Palermo è amara, si legge su tanti muri, la definizione migliore della città. Catania è scura ma mi sembra più solare, più piena di vita. Se cammini alla Civita vedi i vasi di fiori nei bassi. Poi, magari, è quello che voglio vedere io. Mi sembra però che sia l’anima delle due città. Due anime contrapposte e complementari».

Il profilo tra cinema, tv e libri, a Catania sta girando “Vanina” Corrado Fortuna, palermitano doc, nato nel ‘78, è attore, regista, conduttore, scrittore. Ha debuttato al cinema come protagonista del film “My name is Tanino” di Paolo Virzì. «Ero molto amico del fratello Carlo – racconta Fortuna – quando lesse il copione del film mi disse che sembrava scritto su di me e che dovevo incontrare Paolo». Di Virzì sarà poi assistente alla regia in due film, «mi ha veramente formato, lavorare con lui un’esperienza importante», e fin dall’inizio ha girato documentari e corti, «mi piacerebbe lavorare a un lungometraggio, ci penso da un po’ di tempo», confessa. Nel 2003 è protagonista dell’opera prima di Franco Battiato, “Perdutoamor”. Per le sue interpretazioni vince il Premio Biraghi. Sarà poi diretto da Faenza, Patierno, Tornatore, in “Baaria”, Woody Allen, “To Rome with Love”, Milani, “Scusate se esisto”, Margherita Ferri per “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, e “Fuori” di Mario Martone, unico italiano in gara quest’anno a Cannes (nella foto di Mario Spada una scena con Valeria Golino). Numerose le serie tv: “Cefalonia”, “Tutti pazzi per amore”, “Questo nostro amore”, “La concessione del telefono”, “Anna”, “Vanina” – di cui sta girando a Catania la nuova serie per Canale 5 – e “Maschi veri” su Netflix. «La versione italiana di una serie spagnola molto comica, sono una specie di insegnante che spiega come essere meno maschilisti tossici. Sono molto vicino al tema come dovrebbero essere tutti i maschi italiani». Fortuna ha scritto tre libri, il più recente è “L’ultimo lupo”. «La scrittura è il mio mestiere quotidiano». Il quarto è in lavorazione. Sta girando il nuovo film di Francesco Lagi, «una commedia romantica molto contemporanea».

