Da Gibellina a Bangui per curare i bambini africani: parte l’avventura di Marco Sutera

la storia

Il medico siciliano, specializzando in pediatria, ha scelto di svolgere la sua opera nella Repubblica Centrafricana

Da Gibellina a Bangui, capitale della Repubblica centroafricana per aiutare i bambini poveri. È l’esperienza di Marco Sutera, 31 anni, di Gibellina giovane medico specializzando in pediatria nell’università di Trieste, che per sei mesi svolgerà la professione nel Complexe hospitalier universitaire pédiatrique di Bangui, grazie all’Ong ‘Medici con l’Africa Cuamm’. «È stata la testimonianza degli operatori del Cuamm all’Università a convincermi a fare questa missione – racconta Marco Sutera – anche se, già prima di iniziare a studiare Medicina, aveva questo sogno nel cassetto».

Durante il suo percorso universitario ha svolto tirocinio al poliambulatorio di Lampedusa: «Lì ho visitato tanti bambini migranti – racconta – e ho voluto ora continuare questa esperienza qui in Africa».Il Complexe hospitalier universitaire pédiatrique di Bangui è una struttura di 300 posti letto dedicati solamente ai bambini. «Qui facciamo i conti con almeno 100 accessi al giorno – racconta il giovane medico – tutti codici rossi e gialli. Qui c’è tanta malaria, arrivano bambini in coma che non sempre riusciamo a salvare».