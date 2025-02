Da Mr. Rain a Cristicchi , i sogni “in coro” della piccola Miriam, tra palco e realtà

la storia

A soli dieci anni ha le idee molto chiare la piccola Miriam Battaglia, talento del bel canto che fa parte del coro dei Mitici Angioletti diretto da Maria Francesca Polli.

Cresce a Milano dove insegnano i genitori, originari di Santa Croce Camerina nel Ragusano, ed è un orgoglio per la sua comunità che fa il tifo per lei grazie alla viralità – e alla vitalità – dei contenuti condivisi sui social dalla direttrice Maria Francesca.

I giovani artisti che compongono il coro vantano già esperienze di grande rilievo nazionale, sono diventati famosi con Supereroi a Sanremo ‘23 insieme a Mr. Rain.

I Mitici Angioletti hanno, altresì, partecipato a concerti e spettacoli importanti a Brescia, Monza, Lodi, Bergamo, Modena. I bimbi, e naturalmente anche Miriam, hanno recitato per sette sere al Piccolo Teatro di Milano nel “Magazzino 18” con Simone Cristicchi e, nei giorni scorsi, si sono esibiti a Genova per la posa del primo mattone del nuovo ospedale Gaslini. I piccoli Angioletti hanno intonato, in occasione della solenne cerimonia, l’Inno di Mameli chiudendola col loro “cavallo di battaglia” Supereroi, che hanno cantato assieme ai bambini ricoverati nell’ospedale.

Per Miriam è grande la passione e il coinvolgimento per le attività del coro di Zelo Buon Persico, che ha festeggiato 25 anni di vita col disco “25 un disco da Supereroi”; la formazione è nata quando Maria Francesca Polli lavorava come autrice di testi per lo Zecchino d’Oro, vincendo in diverse edizioni e collaborando con i Pooh, Claudio Baglioni, Roby Facchinetti, Franco Fasano e altri nomi noti nel mondo musicale.

Una collaborazione che è passione per la piccola Miriam che, nonostante la tenera età, ha all’attivo tanti palchi degni di nota. Ha cantato anche qualche assolo in alcuni concerti, ma resta sempre modesta e contenta: per lei andare ogni sabato alla scuola di canto è un piacere, come se fosse un gioco che la rende felice.