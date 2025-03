Diletta Leotta: “I miei inizi ad Antenna Sicilia, quando ‘Insieme’ batteva i programmi nazionali”

sicilians

Diletta Leotta, figura di spicco del panorama televisivo italiano, conduttrice dal fascino inconfondibile e catanese doc, ha recentemente fatto tappa nel mondo colorato e spensierato dei “Me Contro Te”, il duo di youtuber palermitani che ha conquistato il cuore di milioni di bambini. In un’atmosfera di allegria e condivisione, la Leotta ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi con particolare affetto sui suoi esordi ad Antenna Sicilia, l’emittente che ha rappresentato il trampolino di lancio per il suo successo. Proprio “Insieme”, in quegli anni, era un vero e proprio fenomeno di ascolti in Sicilia, capace di superare in termini di share anche programmi televisivi nazionali.

La conduttrice catanese ha ricordato con emozione i suoi primi passi nel mondo della televisione, quando, giovanissima, si è cimentata con il programma “Sala Stampa”, un’esperienza formativa che le ha permesso di affinare le sue capacità comunicative e di entrare in contatto con il mondo del giornalismo. Successivamente, ha avuto l’opportunità di affiancare Salvo La Rosa nel popolare show “Insieme”, un’esperienza che le ha permesso di acquisire maggiore confidenza con il pubblico e di sviluppare il suo talento di intrattenitrice.

Il 2008 ha rappresentato un anno cruciale per la carriera di Diletta Leotta, poiché è stato proprio in quel periodo che ha iniziato a seguire con passione le partite del Catania, grazie ad Antenna Sicilia. La squadra etnea, all’epoca in Serie A, viveva un periodo d’oro, inanellando successi e regalando emozioni indimenticabili ai suoi tifosi. La Leotta ha ricordato con entusiasmo quelle stagioni, quando il Catania era una delle protagoniste del campionato italiano e infiammava i cuori dei suoi sostenitori.

L’incontro tra Diletta Leotta e i “Me Contro Te”, originari di Palermo, ha dato vita a una conversazione vivace e divertente, in cui si sono intrecciati ricordi, aneddoti e la comune passione per la Sicilia e per il calcio. Nonostante la rivalità calcistica tra Catania e Palermo, i tre protagonisti hanno dimostrato di condividere un profondo amore per la propria Terra, celebrando le bellezze e le tradizioni della Sicilia.