Elon Musk ritwitta su X la clip su Roma del videomaker e pilota di droni siciliano Pio Andrea Peri

LE IMMAGINI

Il fotografo di Taormina: «Per me è un importante riconoscimento del valore delle immagini che ho catturato capaci di mettere in risalto tutta la bellezza della nostra Capitale»

Elon Musk ha ritwittato su X il video su Roma realizzato dal videomaker e pilota di droni Pio Andrea Peri, 35 anni, fotografo di Taormina che fin da bambino ha sempre sognato di volare e vedere il mondo a un’altra prospettiva, sogno coronato imparando a far volare i droni per realizzare foto e video. Nel video si vedono dal’alto il Colosseo e piazza Venezia con una visuale sbalorditiva. «Sono davvero orgoglioso e soddisfatto del grande apprezzamento che il video da me realizzato su Roma ha ricevuto, al punto che Elon Musk ha deciso di condividerlo sul suo profilo – dice Peri – Questo gesto rappresenta per me un importante riconoscimento del valore delle immagini che ho catturato, capaci di mettere in risalto tutta la bellezza della nostra Capitale».

Peri aggiunge: «Ho notato che il mio video è stato condiviso anche dalla pagina «Europe» (@MakeEuropeFree) senza alcun riconoscimento del mio lavoro. Pur apprezzando la diffusione del contenuto, ritengo fondamentale che venga rispettata la paternità delle opere creative, in segno di rispetto per il lavoro di chi, come me, si impegna a promuovere il patrimonio culturale e visivo dell’Italia. Invito pertanto gli amministratori della pagina a riconoscere ufficialmente la mia paternità del video e a rispettare il diritto d’autore, come gesto di trasparenza e correttezza nei confronti dei contenuti che condividono».