Il coiffeur modicano Nicolò Petrolo convocato alle sfilate della Milano Fashion Week

Il personaggio

Sarà a supporto del team del’hair stylist Davide Diodovich

Il coiffeur modicano Nicolò Petrolo di Beauty Maison è stato convocato alle sfilate della Milano Fashion Week a supporto del dream team del’hair stylist milanese Davide Diodovich e Davines.Il giovane talento modicano, già noto alle cronache modaiole per la sua scelta di convertire il salone in uno store attento al concetto di bellezza sostenibile – scegliendo servizi e trattamenti a basso impatto chimico e ad altissima biodegradabilità – presenzierà con la sua arte alle sfilate di Genny (giovedì 19 settembre) e Federico Cina (ancora giovedì 19 settembre).Petrolo sarà in bella evidenza, quindi, nel calendario fitto di eventi della settimana milanese al fianco di Davide Diodovich, hair stylist di fama internazionale da sempre promotore di innovazione, impegnato nella costruzione di un futuro sostenibile.

