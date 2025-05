Il food Made in Sicily “sfreccia” al Gran Premio di Miami di Formula Uno

Sicilians

Il Team Haas per il secondo anno di fila ha invitato il gruppo di “Brace” di Catania e Tremestieri Etneo, a preparare il catering all’interno della scuderia

In Formula Uno, al Gran Premio di Miami, vince il “Made in Sicily”. Almeno a tavola. Il Team Haas per il secondo anno di fila ha invitato il gruppo di “Brace” che ha attività tra Catania e Tremestieri Etneo, a preparare il catering all’interno della scuderia.

Tutti prodotti siciliani cucinati dalla crew di Paolo Rapisarda che ha partecipato alla cinque giorni insieme con Sebastiano Papale, Gaetano Rapisarda e con la collaborazione dello chef Angelo Scuderi. Nel corso della collaborazione con il team di Formula Uno, il catering è stato affidato a Vincenzo Sant’Angelo e al suo collaboratore Fabrizio Valenti di “JI Catering”.

Racconta Paolo Rapisarda: “Abbiamo colloquiato con il team principal di Haas per la scelta del menu, il capo del catering Vincenzo Santangelo ha preparato soprattutto pasta alla norma, parmigiana, carne e dolci della nostra tradizione”.

Tra gli ospiti annunciati nel paddok del Team Haas anche il cantante Jon Bon Jovi che ha radici siciliane e ha apprezzato molto il menu: il padre è infatti originario di Sciacca e ha lasciato la sua terra per stabilirsi ben presto negli States.