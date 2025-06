Il primo presidente siciliano del Rotary International: il Consiglio ha scelto Francesco Arezzo di Trifiletti

club service

Subentrerà nella carica il prossimo primo luglio

Per la prima volta un siciliano diventa presidente del Rotary International. Si tratta di Francesco Arezzo di Trifiletti, 72 anni, ed è stato selezionato dal Consiglio centrale del Rotary Intarnational per diventare Presidente del Rotary International per il 2025/2026 e assumerà l’incarico di presidente dal prossimo 1° luglio. E’ il terzo italiano a raggiungere questa prestigiosa carica.

Il Consiglio centrale si è riunito dopo le dimissioni di Mario Cesar Martins de Camargo lo scorso 8 giugno e ha selezionato il nuovo presidente eletto da un pool di candidati presi in considerazione dalla Commissione a partire dall’agosto 2023.