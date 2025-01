L’arte del crochet e del tricot di Concita Petralito: «Sono stata raminga ma la Sicilia è il mio punto fermo»

Stilisti

Un’eccellenza portopalese che da autodidatta si è ritagliata uno spazio di altissimo prestigio a livello nazionale. Concita Petralito è esperta delle tecniche del crochet e del tricot, studiando anche ulteriori metodi per l’impiego di perline, cristalli Swarovski, pietre dure, filati in cotone, lane e materiali affini.Qual è l’origine di questa passione? «Da bambina, dietro la guida di mia madre. E’ lei che mi ha trasmesso la passione per una manualità che via via è diventata sempre più forte. Da autodidatta ho studiato ulteriori tecniche che hanno dato forma alla mia fantasia». Diciassette anni fa il progetto si è strutturato. «Ho iniziato con la realizzazione di accessori di moda, spingendomi sempre avanti ho realizzato capi da spiaggia per arrivare all’alta moda con abiti da sera rigorosamente unici e caratterizzati da una singolare e camaleontica versatilità». Originaria di Portopalo, da tanti anni vive a Roma. «In passato sono stata spesso raminga per tutta l’Italia e non solo, per esigenze lavorative di mio marito, maresciallo della Marina militare.

La Sicilia, la mia terra natia, è sempre stata un punto fermo, cultura e radici che mi hanno sempre ispirata. Una terra forte, viva e fertile dominata dal suo vulcano e impreziosita da un mare ineguagliabile, come quello di Portopalo che rivedo ogni anno in estate». Concita Petralito, prendendo spunto da un racconto di Tomasi di Lampedusa, ha dato vita a Lighea, la sirena. «Ho rappresentato il mio mare parlando delle sue acque color pavone, della poseidonia, del suo corallo. E come non parlare di Angelica, la bella sedara, che per bellezza e sensualità rappresenta la Sicilia. Le mie collezioni hanno parlato di tutto questo». Nel 2023, l’artista di origini portopalesi ha mostrato le sue creazioni al direttore artistico Steven Torrisi. «Credendo in me, ha inserito il mio brand nelle scalette delle rassegne da lui organizzate», aggiunge Concita Petralito che vanta partecipazioni e premi di altissimo rilievo: il Premio alta moda di Firenze e Tivoli (2023), la partecipazione alla Milano Fashion Week primavera-estate 24 e alla Sanremo Fashion Show 24. Ed ancora, nel febbraio 2024, la partecipazione alla Milano Fashion Week autunno/inverno 24/25 (Monica Wedding). «L’anno scorso ho preso parte alla Liguria Fashion Week, organizzata da Margherita Ficara e Sabrina Torre, alla Rom Fashion Show Haute Couture, prima edizione di un prestigioso evento che ha proposto il ritorno dell’alta moda a Roma, non tralasciando la partecipazione alla Milano Fashion Week primavera/estate 2025».