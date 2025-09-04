L’Erc Starting Grant 2025 a Emanuele Marino: così lo scienziato dell’università di Palermo lavorerà alla tecnologia dei microlaser

il personaggio

Si tratta di fondi europei che il Consiglio europeo della ricerca (Erc) destina a giovani scienziati di eccellenza

Emanuele Marino, ricercatore di Fisica della materia al dipartimento di Fisica e chimica-Emilio Segrè dell’università di Palermo, si aggiudica l’Erc Starting Grant 2025, uno dei finanziamenti europei più competitivi e prestigiosi che il Consiglio europeo della ricerca (Erc) destina a giovani scienziati di eccellenza.

Il progetto, dal titolo “Monodisperse nanocrystals: thermal refinement for high-performance microlasers» avrà una durata di cinque anni e un budget complessivo di quasi 2 milioni di euro che verranno utilizzati per stabilire un gruppo di ricerca che lavorerà in un laboratorio di ultima generazione per lo studio delle nanotecnologie.