Luca Manfredi: «Mio padre Nino un artista straordinario ma come papà era assente. L’infanzia a Taormina il mio periodo più bello»

L'INTERVISTA

Il regista figlio del grande attore: «Fino a 10 anni venivo ogni estate. I miei per 6 mesi mi lasciarono dagli zii. Amo il territorio e la gente»

Il suo papà da favola è amato da generazioni di bambini. Quel Geppetto entrato nell’immaginario collettivo e diventato storia della tv. Un papà «artista straordinario ma che a casa non c’era mai, era orgoglioso severo, poco affettuoso». Luca Manfredi, regista e sceneggiatore, figlio del grandissimo Nino, è una miniera di ricordi, di aneddoti. A partire dal Pinocchio tv del 1972. «Quando Comencini lo chiamò per Geppetto mio padre era relativamente giovane, aveva 49 anni. Gli chiese perché l’avesse scelto e Comencini gli fece un complimento bellissimo. “Perché lei, Manfredi, è l’unico attore italiano in grado di parlare con un pezzo di legno”. Mio padre, maniaco nel trovare la chiave di un personaggio, andò in un giardino pubblico a osservare gli anziani. Vide una bimba che parlava con un bambolotto ed ebbe una folgorazione: devo fare Geppetto non come un nonno ma con il candore di un bambino. Si fece fare dalla costumista le scarpe tre numeri più grandi perché così era costretto a trascinare i piedi e assumere una camminata più tenera».

Quanto è stato difficile essere tra i “figli delle stelle”?

«Sono un grandissimo ammiratore di mio padre come artista, un talento speciale, purtroppo come padre non c’è stato. Ha dedicato tutta la vita al suo lavoro. Non ho mai avuto un padre presente, compagno e amico. Era rigoroso, quando tornavamo a casa se era nel suo studio non dovevamo fare un fiato. Andavo molto sul set perché era l’unico modo di stargli accanto. Ed è lì che sono rimasto incantato da questo mestiere».

Vi siete incontrati con un famoso spot.

«Ho iniziato come copywriter e quando lo scelsero per la pubblicità Lavazza mi chiamò perché non era convinto delle battute che gli avevano mandato, le definiva “con una comicità piemontese”, non adatta a lui. Mi disse: “Tu mi conosci bene, conosci la mia ironia, perché non scrivi qualcosa?”. E’ iniziata una collaborazione durata 13 anni».

Era complicato dirigerlo?

«Era un artigiano della recitazione, un perfezionista, precisissimo. Dirigere qualcuno che conosceva il mestiere come lui non era affatto facile. Per la serie tv “Un commissario a Roma” una notte mi fece riscrivere sotto dettatura una scena che non lo convinceva. Gli dissi che mi sembrava più giusta com’era prima, “però se tu sei convinto la giriamo come vuoi tu”. L’indomani sul set capì che non funzionava. Non ammise l’errore, davanti a tutta la troupe disse: “Ma chi ha scritto questa stronzata?”. “Mi hai fatto riscrivere la scena come volevi tu”, gli dissi. “Ma tu non capisci un cazzo, sono 40 anni che faccio questo mestiere”. Me l’hanno dovuto togliere dalle mani».

Vi siete ritrovati?

«Abbiamo continuato a lavorare insieme per il cinema, per la tv. Poi, con gli anni i ruoli si sono ribaltati, era più grande, aveva meno impegni. E’ stato più affettuoso come nonno che come padre. Quando stavo scrivendo una serie per la Rai con Lino Banfi, mi chiese: “Ma non è che hai un ruoletto anche per me?”. Amava il suo lavoro, non ha mai recitato per soldi. È rimasto fedele alle sue origini. Un uomo molto semplice, con un grande rispetto del cibo e del denaro. A casa mia non si buttava niente, perché papà aveva sofferto la fame da ragazzino».

C’è un film, tra quelli di suo padre, cui è più legato?

«“Pane e cioccolata”, porta dentro il dna della nostra famiglia. Il nonno di mio padre è emigrato negli Usa 30 anni a fare il minatore. Un’interpretazione straordinaria».

Frequentava altri protagonisti di quella stagione irripetibile?

«Con Alberto Sordi ci si vedeva spesso, soprattutto se dovevano girare un film insieme, come per “Riusciranno i nostri eroi” di Scola, ma insieme ne hanno girati parecchi. Gassman era stato compagno d’accademia alla Silvio D’Amico ed è stato il primo che l’ha messo “in arte”. Con Tognazzi si frequentava un po’ perché avevamo la casa a Torvajanica e Ugo tutte le estati organizzava un torneo molto goliardico di tennis e cucina. Ebbero uno screzio su un set perché mio padre sul lavoro era un soldato, ineccepibile. Ugo amava fare baldoria e un giorno arrivò impreparato, mio padre disse al regista: “Adesso io vado nella roulotte e quando questo cialtrone ha imparato la sua parte mi chiamate”. Poi si riavvicinarono, recitarono insieme in “Straziami ma di baci saziami” di Risi in cui Tognazzi è uno straordinario sarto sordomuto».

In questa stagione ha debuttato come regista teatrale con la commedia “Gente di facili costumi”.

«Un affettuoso omaggio a papà che negli anni 80 la scrisse con Nino Marino. Mantiene intatta la modernità dei contenuti e l’ironia dei suoi personaggi, un maturo intellettuale romano frustrato e misantropo, interpretato da Flavio Insinna, e una giovane prostituta molto vitale ma ignorante e rumorosa che ho voluto fosse siciliana, Giulia Fiume. Mi piaceva accentuare il contrasto tra il romano indolente dell’uno e l’esuberante catanese dell’altra. Abbiamo approfondito un tema che era in embrione nello spettacolo, l’intelligenza artificiale, oggi particolarmente attuale».

Mamma Erminia Ferrari, bellissima indossatrice per Capucci negli anni 50, poi costumista, è nata a Taormina. Com’erano le sue vacanze in Sicilia?

«Ricordo la mia infanzia a Taormina come il periodo più bello della mia vita. Purtroppo un periodo che non ho mai condiviso con mio padre perché non c’era mai. Fino ai 10 anni venivamo ogni estate, avevamo una casa a Mazzarò. Quando mio padre partì per la tournée di “Rugantino” con mia mamma, mi lasciarono dagli zii per sei mesi. Mio zio Alfio, antiquario, si dedicava a me. Mi portava in vespa al bar, in negozio con lui, al mare, al cinema in parrocchia a vedere i western. Un periodo meraviglioso, quando sono venuti a riprendermi non volevo andarmene».

E poi cosa successe?

«La casa di Mazzarò è andata ai cugini e siamo andati a Torvajanica. Poi Alberto Sordi, che aveva una casa vicino Formia, convinse mio padre a passare l’estate insieme. Mio padre comprò la casa a Scauri ma Sordi vendette la sua per andare a Castiglioncello. E per 30 anni quella è diventata la nostra casa del mare. In Sicilia i miei costruirono l’albergo Monte Tauro quindi venivamo spesso. Mi piaceva tantissimo Taormina dove ora torno per i Nastri al Teatro antico a consegnare il Premio Manfredi».

Cosa le piace della Sicilia?

«Amo moltissimo il territorio e la gente, per l’accoglienza, l’ospitalità. Tutte le estati vado a Cefalù da un amico palermitano».

Cosa cambierebbe della Sicilia e dei siciliani?

«Non mi piace l’atteggiamento omertoso di una parte dei siciliani. E mi dispiace la devastazione del territorio. In treno da Messina a Taormina vedevo il lungomare rovinato dall’abusivismo edilizio, da costruzioni mai finite, solai di cemento con i ferri arrugginiti. Una ferita».

La Sicilia in un sapore, in un profumo?

«A casa di mia madre si cucina molto siciliano, ha mantenuto le sue origini. Piatti preferiti gli involtini di carne o di pesce spada alla brace e le alici fritte. Mia mamma ha conosciuto papà negli anni 50 perché la direttrice dell’atelier Capucci, Rosy Bonagura, era sposata con Gianni Bonagura , un attore compagno d’accademia di mio padre. Papà era uno scapestrato con le donne, Rosy disse: “Presentiamogli Erminia che gli mette la testa a posto”. Mia madre all’inizio non ne voleva sapere, lui voleva fare troppo lo spiritoso. Ma lui insistette moltissimo, non ha mollato la preda e ha fatto breccia».

L’ultima apparizione in pubblico di Nino Manfredi al Teatro antico di Taormina nel 2003. Con lui la moglie Erminia e Gillo Pontecorvo

C’è un luogo del cuore?

«Taormina e Mazzarò dove sono cresciuto. E poi ricordo con affetto le gite alle gole dell’Alcantara o sull’Etna dove mi portavano i miei zii».

Progetti futuri?

«Un documentario su Ottavio e Rosita Missoni, straordinari artisti della moda. Mio padre indossava spesso i loro cardigan negli spot Lavazza, li scelse mia mamma che faceva la costumista e ha sempre lavorato nella moda. Con i Missoni diventarono amici. E poi, dopo mio padre, Sordi e Villaggio, progetto un altro biopic per la Rai su Little Tony, l’artista che ha portato il rock in Italia».

Vite che rischiano di essere dimenticate.