Lucia Ayari, dal ring di Librino al sogno olimpico

Il personaggio

Papà tunisino e mamma catanese, a 8 anni è stata affidata a una casa-famiglia. Cresciuta alla Boxing Team Catania Ring, ha trovato il suo riscatto nel pugilato

Sul ring per abbattere i tanti pregiudizi e soprattutto per vincere le tante paure di una vita che non è stata certo benevola per Lucia Ayari. La campionessa di pugilato, papà tunisino e mamma catanese, nata e cresciuta nel quartiere Librino ha trovato in questa disciplina l’ancora di salvezza.A soli otto anni infatti è stata affidata ad una casa-famiglia, una scelta dolorosa dei genitori ma fondamentale per poter dare un futuro a questa straordinaria ragazza che adesso dopo i tanti podi a livello internazionale, ha cominciato il 2025 con un argento alla World Cup di Foz de Iguacu in Brasile che le ha aperto la strada nella corsa ad una maglia azzurra in vista dei Giochi di Los Angeles 2028.«Sono salita sul ring quasi per caso – racconta Lucia Ayari – e da quel momento combatto contro le mie tante paure. Non ho avuto una vita facile ma ho avuto la fortuna di conoscere una mia seconda famiglia che mi ha accolto al PalaNitta di Librino come una figlia».

I primi pugni da piccola

Lucia Ayari infatti da piccola è stata notata dal maestro Antonino Maccarrone che con il mitico maestro Aroldo Donini a Librino con la Boxing Team Catania Ring svolge un lavoro straordinario avviando alla “noble art” centinaia di ragazzi e allontanandoli dai pericoli del quartiere. «Per caso durante una lezione di zumba – ci dice ancora adesso emozionato i maestro Antonino Maccarrone – ho visto questa ragazzina in azione ma ho subito capito che avevo il “fuoco” dentro. Da li la proposta di venire a provare il pugilato sul nostro ring dove a soli 13 anni è cominciata questa straordinaria storia sportiva con Lucia che già subito dopo i primi match si è messa in evidenza a livello nazionale e oggi invece può pensare di coronare il sogno della sua vita e il sogno di ogni sportivo: partecipare alle Olimpiadi».

Il sogno che si avvera

«Ancora non ci credo – aggiunge con suo sorriso solare Lucia – sognavo da piccola di fare qualcosa di grande nello sport ma non ancora non mi capacito che posso ambire a partecipare alle Olimpiadi con l’argento in Brasile che poteva essere anche una medaglia d’oro, visto che non ho fatto la finale per un attacco influenzale, ma ho già conquistato punti per il ranking che qualifica per Los Angeles».Poi Lucia si fa seria quando ricorda alcuni momenti della sua vita: «Devo dire grazie ai miei genitori per la scelta dolorosa di affidarmi a una comunità, ma importante per il mio futuro. Ho avuto infatti la fortuna di conoscere questa splendida realtà del pugilato al PalaNitta anche se non è stato certo facile. All’inizio in palestra ero l’unica donna e mi sembrava di essere al posto sbagliato. ma per fortuna in questa palestra ho conosciuto la famiglia Donini che mi ha accolto come una figlia, dai maestri Aroldo con la moglie Grazia Messina, al maestro Antonino Maccarrone e la moglie Adriana Donini».

Il percorso di crescita