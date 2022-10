I lapbook musicali di Federica Mascerà "spaccano" sui social

Con 15mila follower Policromaticamente è un profilo social che è esploso con un milione 400mila visualizzazioni ottenute dopo la pubblicazione di video di testi musicali illustrati, realizzati da Federica Mascerà. Sorride Federica, 20 anni grandi occhi scuri e riccioli castani, nel salotto di casa. Studentessa di Biologia, vanta un curriculum scolastico d’eccellenza: maturità con cento e lode nel 2020 al liceo scientifico Majorana Cascino di Piazza Armerina, centista come le sorelle, la gemella Eleonora e Morena di un anno più piccola. Il video più riprodotto su Instagram è quello dei Pinguini Tattici Nucleari con 1 milione e 400mila visualizzazioni col brano “Giovani Wannabe”.

A seguito dell’incredibile “viralità” del video, gli stessi autori lo hanno ripubblicato nelle loro storie. Tra i brani scelti da Federica per i suoi lapbook, non mancano artisti come Blanco, Ultimo, Fedez Mahmood, Cremonini, Madame, autori inglesi e americani. Sono quasi un centinaio i lapbook musicali che ha realizzato con matite colorate acquerellabili, forbici e colla. Dopo aver illustrato le canzoni, crea i pop up e altre immagini mobili parole ed emozioni prendono forma e divengono immagini in movimento. Cuori che esplodono, skyline con stelle, abbracci, amori, lacrime e brividi trovano nei libretti animati un luogo fisico dove abitare oltre l’immaginazione. Un’immagine onirica o reale diventa raffigurazione. Disegni animati da video e pubblicate sui social TikTok e Instagram hanno raggiunto una così estesa platea di follower al punto da richiamare anche l’attenzione di alcune case discografiche che le propongono collaborazioni come illustratrice. Senza contare le richieste di realizzare illustrazioni di canzoni che riceve di continuo e a cui risponde con pazienza.

«Ho in corso - annuncia Federica - collaborazioni con la casa discografica “Maciste dischi” che produce album e brani di musica Indie di numerosi musicisti come Gazzelle, Fulminacci, Galeffe e Mobrici. Poi mi sono dedicata ad un lavoro più impegnativo con un’intera canzone illustrata per il duo fiorentino “Legno” per il brano dal titolo “Everest”, ospite anche all’Eurovision». Un talento il suo, che ha un’impronta “genetica” visto che la madre, Salvina Sarda, è una straordinaria disegnatrice con studi all’Accademia delle Belle Arti alle spalle. «Io ascolto molta musica indie e artisti come Pinguini Tattici Nucleari e Gazzelle, così le mie sorelle Eleonora e Morena, vedendo che c’erano su TikTok degli illustratori di canzoni mi hanno incitato a creare qualcosa considerata la mia passione per il disegno. Da sempre quando sento una canzone vedo le immagini popolare il mio immaginario e le traduco in disegni - racconta Federica - in realtà ho cominciato per gioco su un pezzetto di carta, dove ho fatto un disegno e poi girato un video che ho caricato su TikTok… con mia grande sorpresa il mio telefono è esploso di commenti e like come non m’era mai sucesso pubblicando alcuni ritratti». «Le mie sorelle, che mi sopportano e supportano convivendo con il mio disordine creativo fatto di matite, carta, pennarelli e tutto quello che mi occorre per realizzare questi lavori, sono il mio fan club più accanito. Ovviamente ci sono anche i miei genitori e mia nonna che ha scaricato tutti i social sullo smartphone per poter vedere e rivedere i video delle canzoni».

Federica Mascerà in modalità riposo, per nulla turbata da questo inaspettato successo social, aspetta l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico dopo aver sostenuto con successo tutti gli esami del secondo anno. Adesso ha in preparazione: un video illustrato con “La Donna Cannone” di De Gregori (che in meno di 24 ore ha già raggiunto 25mila visualizzazioni su Instagram), un video tutorial sulla realizzazione e il dietro le quinte dei lapbook, oltre a qualche brano di musica internazionale. Ma non tutte le canzoni possono essere illustrate, «solo i testi che raccontano storie», dice lei.

