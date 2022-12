Il Premio Mario Francese al nostro Mario Barresi: «Lo dedico a tutti i colleghi siciliani»

Va a Mario Barresi la XXIV edizione del Premio giornalistico Mario Francese, manifestazione che torna dopo quasi due anni di assenza e che nel 2021 non si è svolta a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19. La cerimonia di premiazione è stata presentata da Lidia Tilotta, giornalista Rai del Tgr Sicilia. Lucia Sgueglia è la vincitrice del Premio Giuseppe Francese. La giornalista Rai, inviata in Ucraina, non ha potuto partecipare alla manifestazione, colpita nelle ultime ore da un gravissimo lutto familiare. Al Liceo D’Alessandro di Bagheria, per il cortometraggio La ragazza del mare, il premio Mario e Giuseppe Francese riservato alle scuole.

«Sono emozionato come un bambino - è stata la prima reazione di Mario Barresi - Nell’albo d’oro del Premio Francese c'è il gotha del giornalismo. Da siciliano lo condivido con tutti i colleghi che fanno questo mestiere, magari per 3 euro a pezzo. Oggi abbiamo i social, riusciamo ad accedere facilmente alle informazioni. La pallottola non arriva più, arrivano però lettere di studi legali, richieste di risarcimento, querele, e questo non è facile da affrontare per tanti colleghi soprattutto freelance».

All’inviato del quotidiano La Sicilia, viene riconosciuta la capacità di svelare le falsificazioni e i retroscena opachi della politica. Barresi segue a Nello Scavo, vincitore del premio nel 2020. A Sgueglia, viene riconosciuta «la capacità di raccontare senza retorica alcuna le storie di uomini, donne e bambini travolti dalla guerra. Per l’umiltà, la professionalità e la capacità di mettersi continuamente in discussione nell’affrontare la complessità senza cadere nella semplificazione».

Ospite dell’edizione 2022 del Premio Francese è stato il magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Giovanni Falcone, che ha dialogato col giornalista Felice Cavallaro - autore del libro Francesca (Solferino, 2022) - sul tema «Il volto della mafia trent'anni dopo le stragi».



