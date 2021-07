Rosita Angela Condorelli miglior ricercatore endocrinologo under 40

È stato assegnato alla docente catanese Rosita Angela Condorelli il premio di migliore “Ricercatore Endocrinologo Under 40”.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Società Italiana di Endocrinologia nei giorni scorsi in occasione del 41° congresso nazionale che si è tenuto a Roma.

La Società Italiana di Endocrinologia (oltre 1.500 soci) rappresenta l’ente scientifico di riferimento per le università italiane e, in particolar modo, per tutte le Scuole di Specializzazione di Endocrinologia Italiana e per i ricercatori e docenti. Tra gli obiettivi quelli di favorire la ricerca scientifica e la diffusione della didattica endocrinologica oltre alla stesura delle principali linee guida cliniche in materia specialistica e alla cura dei rapporti dell0Accademia Endocrinologica Italiana con gli atenei e le istituzioni.

La prof.ssa Condorelli, ricercatrice in Endocrinologia al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Catania, fa parte dell’Editorial Board di prestigiose riviste scientifiche internazionali e ha al suo attivo oltre 250 pubblicazioni.

La principale linea di ricerca della docente catanese, inserita nel gruppo guidato dai docenti Aldo E. Calogero e Sandro La Vignera, riguarda il campo della Endocrinologia della riproduzione e della sessualità. Da diversi anni lavora all’Unità operativa complessa di Endocrinologia del Policlinico ospedaliero-universitario “Gaspare Rodolico” di Catania diretta dal prof. Aldo E. Calogero.





