Oriana Milazzo, la stella siciliana del basket entra in un monastero di clausura

la storia

Il 28 giugno la professione solenne. Ha 31 anni, ha giocato in serie A1 con Priolo e con la Nazionale U20. Poi la chiamata della Fede

Da stella del basket italiano a suora di calusura. E’ la storia di Oriana Milazzo, 33 anni, canicattinese, ex playmaker in A1 con Priolo ma anche con la Nazionale Under 18 e Under 20. Il 28 giugno – come racconta Avvenire – alle 17 nella chiesa di Santa Maria di Gesù, ad Alcamo farà, nel corso della messa, “la professione solenne”. Ha scelto di chiamarsi suor Chiara Luce di Maria dimora della Santissima Trinità. Un nome che unisce, a quello della fondatrice, quello della ligure Chiara Luce Badano, la giovane laica focolarina beatificata nel 2010. Chiara Luce – come ha spiegato la diocesi di Trapani – sarà accolta dall’abbadessa delle clarisse di Alcamo, madre Virginia Formoso, mentre dal ministro provinciale dei Frati minori, padre Antonino Catalfamo, che presiederà la messa, riceverà l’anello e la benedizione solenne. La celebrazione verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube dei Frati minori di Sicilia (collegamento al link https://www.youtube.com/@ofmsicilia).