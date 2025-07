Riccardo Gaz trionfa al Premio Regionale PRT: “A Tutto Gaz” è il miglior programma radiofonico siciliano

radio & tv

Il riconoscimento, che celebra le eccellenze radiofoniche siciliane, sottolinea il successo di una trasmissione autentica e innovativa

Riccardo Gaz si aggiudica il prestigioso Premio Regionale PRT, riconoscimento che celebra l’eccellenza nel mondo delle radio e delle TV siciliane, grazie al suo programma mattutino “A Tutto Gaz” in onda su Radio Vela. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 luglio a Belpasso con la conduzione di Ettore Tortorici e la partecipazione di Paola Parisi.

Gaz si è detto «felice e lusingato» per un premio arrivato inaspettatamente: «Quando Ettore Tortorici mi ha chiamato con urgenza, temevo qualcosa di negativo — scherza — ma è stata una meravigliosa sorpresa. Una dimostrazione che la passione, con quel pizzico di ossessione, può davvero portarti lontano».

Il programma “A Tutto Gaz” è diventato un punto di riferimento per migliaia di ascoltatori in Sicilia, grazie a una formula che intreccia ironia, approfondimenti e un approccio autentico nel raccontare l’attualità. Riccardo dà spazio alla voce della gente comune, spesso intervistata in diretta, accompagnata da ospiti di primo piano della politica e del giornalismo regionale e nazionale.

Radio Vela, radio di Agrigento edita da Sebastiano La Mantia, sta attraversando una fase di crescita importante, ampliando la propria copertura fino a Palermo, Caltanissetta, Trapani, Agrigento e le isole minori. Con il nuovo sistema digitale DAB, la radio è arrivata anche a Catania, sfidando con successo gli ostacoli di un mercato dominato dai grandi network.

Tra gli altri premiati al PRT figurano anche Roberta Lunghi del gruppo Antenna Sicilia, Guido Pistone, storico regista di Insieme, e Cinzia Gizzi di TGS e RGS (Gruppo di Sicilia).