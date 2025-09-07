Sylla e Barbolini e quel legame con la Sicilia che resiste nel tempo

la storia

La schiacciatrice è nata a Palermo e Mattarella l'ha definita "mia concittadina" e il secondo di Velasco ha cominciato ad allenare ad Agrigento

C’è pure un po’ di Sicilia nell’Italia del Volley femminile che ha appena conquistato il titolo mondiale entrando nella leggenda dello sport italiano dopo l’oro olimpico di Parigi nel 2024.

Il primo link è quello con Myriam Sylla, una delle protagoniste in Thailandia come a Parigi, che è nata a Palermo da genitori ivoriani, Salimata e Abdoulaye Sylla. Ma il suo legame con Palermo non è solo anagrafico e casuale. Myriam ha trascorso la sua infanzia nel quartiere di Ballarò, cuore multietnico di Palermo. Anche perché qui la famiglia Sylla è stata circondata dall’affetto di Paolo Genduso e Maria Rosaria Esposito, i due palermitani che Myriam considera i suoi nonni. La coppia palermitana gestiva un bar all’angolo tra via Maqueda e via Torino a Palermo e non è un caso ad esempio se prima di partire per Parigi per le Olimpiade Myriam è stata vista a Palermo, dove è tornata per salutare i suoi “nonni”, ribadendo anche il suo legame speciale con la città. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, palermitano, quando ha invitato le ragazze dell’oro olimpico al Quirinale l’ha definita “la mia concittadina”. E Paolo e Maria sono l’inizio di tutto, da quando aiutarono il padre di Myriam al quale trovarono un lavoro permettendogli così di far venire a Palermo la moglie, Salimata. Anche se Myriam si è trasferita a Lecco in Lombardia a cinque anni non ha mai reciso i suoi legami con Palermo e con la Sicilia e fino a 14 anni è sempre tornata per le vacanze. Ed è proprio a Mondello ad esempio che Myriam cominciò a praticare la pallavolo.