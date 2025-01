Un altro palermitano al vertice dell’Opera di Parigi: Andrea Sarri è il primo ballerino

Danza

Dopo Eleonora Abbagnato tocca al 26enne. La nomina nei giorni scorsi

Andrea Sarri, palermitano, 26 anni, è stato nominato due giorni fa premier danseur ovvero primo ballerino dell’Opera di Parigi, su proposta del direttore della danza, José Martinez, e del direttore generale, Alexander Neef.

Il riconoscimento al ballerino palermitano arriva nove anni dopo l’ingresso in compagnia, dove ha ottenuto ben tre promozioni prima di quella che lo porta a salire il gradino più alto della specialità. Sarri è stato anche insignito del “Prix de l’Arop”, importante riconoscimento artistico attribuito ai migliori giovani talenti della danza.

Andrea Sarri, 26 anni, è entrato alla Scuola dell’Opéra di Parigi a 9 anni e dopo il diploma nel 2016 è entrato in corpo di ballo come Quadrille per poi scalare tutti i ranghi del corpo di ballo: Coryphée nel 2019 e Sujet nel 2021.

Nella prima parte della stagione 2024-2025, Andrea Sarri si è distinto interpretando il ruolo principale nella creazione del coreografo Ingher dal titolo Impasse; inoltre, ha dato vita ad un istrionico Bratfish nel balletto Mayerling di Mac Millan e ha reso speciale il ruolo di Inigo nel balletto classico Paquita.