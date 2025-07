Una chimica catanese regina dei nanomateriali

ricerca

Valeria Nicolosi riceve il premio “Peter Day” della Royal Society of Chemistry

È una docente siciliana la vincitrice dell’edizione 2025 del Premio “Peter Day” per la Chimica dei Materiali, assegnato annualmente dalla prestigiosa Royal Society of Chemistry a un ricercatore o a una ricercatrice nel pieno della carriera. Si tratta della professoressa Valeria Nicolosi, catanese di 48 anni, cattedratica di Nanomateriali e Microscopia Avanzata nella School of Chemistry del Trinity College di Dublino, oggi una delle massime esperte mondiali in nanostrutture a bassa dimensionalità e microscopia elettronica avanzata. La sua ricerca è focalizzata sull’uso di materiali bidimensionali per l’accumulo di energia, avvalendosi di tecniche avanzate. «È un grande onore per me ricevere questo riconoscimento da parte della Royal Society – ha commentato sulle sue pagine social la ricercatrice catanese – credo sia un tributo alla dedizione e alla creatività di tutti coloro che hanno fatto parte del mio gruppo di ricerca».«Il mio interesse per la chimica è nato da una profonda curiosità per il funzionamento delle cose a livello fondamentale – ha raccontato nell’intervista rilasciata subito dopo l’annuncio del premio –. Fin da bambina ero affascinata dai segreti nascosti nei materiali e negli oggetti di uso quotidiano. Questa curiosità è cresciuta con me, soprattutto durante gli anni di scuola, quando ho compreso che la chimica non solo aiuta a spiegare il mondo che ci circonda, ma può anche contribuire a trasformarlo. Ciò che mi motiva di più è proprio il potenziale della ricerca scientifica di generare un impatto concreto sulla realtà».

La laurea in Chimica industriale

La professoressa Nicolosi si è laureata in Chimica industriale a Catania nel 2001 e ha conseguito il dottorato in Fisica al Trinity nel 2006. Dopo una borsa Marie Curie e una fellowship congiunta della Royal Academy of Engineering/Epsrc a Oxford, è tornata a Dublino nel 2012, diventando nel 2016 la prima donna a ricoprire una cattedra nella School of Chemistry sin dalla sua fondazione nel 1592. È principal investigator nei centri di ricerca irlandesi Amber e I-Form, finanziati dalla Science Foundation Ireland (SFI), ed è vincitrice di otto grant dell’European Research Council (Erc), inclusi uno Starting Grant (2011), uno Consolidator Grant (2016) e ben sei Proof of Concept. Ha pubblicato oltre 270 articoli scientifici, con più di 55 mila citazioni, ed è stata inserita nella lista dei Highly Cited Researchers ogni anno dal 2018. Le sue tecnologie sono state licenziate da aziende come Samsung, Intel e Ferrari. Ha fatto parte del comitato consultivo del Consiglio europeo per l’innovazione (EIC) dal 2019 al 2021 di cui è ambasciatrice EIC. Nel 2021 è stata insignita dal presidente Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Nel 2024 è entrata nel consiglio direttivo della Taighde Éireann – Research Ireland, la nuova agenzia nazionale irlandese per il sostegno alla ricerca.

Un lavoro all’avanguardia

Il premio assegnato dalla Rsc sottolinea, nella motivazione, l’importanza del suo lavoro all’avanguardia nello sviluppo e nello studio di materiali sottilissimi, alcuni spessi quanto un solo atomo, come il grafene e altri materiali avanzati noti come nanomateriali bidimensionali. Grazie alla loro struttura unica, questi materiali possiedono proprietà straordinarie rispetto a quelli convenzionali: sono più resistenti, più leggeri e conducono elettricità e calore in modi eccezionali. «L’idea che il mio lavoro possa aiutare ad affrontare le grandi sfide del futuro è ciò che mi spinge a proseguire. Allo stesso tempo, sapere che la mia attività può ispirare le nuove generazioni di scienziati, e in particolare le ragazze interessate alle discipline Stem, rappresenta per me una motivazione fortissima. Pensare che il mio percorso possa incoraggiare altri a inseguire i propri sogni nella scienza è per me una fonte di grande soddisfazione e stimolo», ha dichiarato la prof. Nicolosi.

La ricerca sull’energia