Catania, per Trantino con la pedonalizzazione il Castello Ursino «non è più periferia»

Aree pedonali

«Piazza Federico di Svevia è diventata finalmente centro storico. Chi si lamenta, deve mettersi il cuore in pace, per l’estate non si torna indietro», dice il sindaco

Un passaggio da un’economia turistica a un’economia culturale. Questo l’auspicio per Catania del sindaco Enrico Trantino, ospite nei giorni scorsi del Forum organizzato dal nostro quotidiano. «Quando noi parliamo di passaggio da un’economia turistica a un’economia culturale, lo facciamo con cognizione di causa», afferma il sindaco.

Un esempio? L’area del Castello Ursino pedonalizzata. «Quello che abbiamo fatto con piazza Federico di Svevia ha una sua importanza per il valore urbanistico sotteso all’iniziativa. Perché piazza Federico di Svevia è diventata finalmente centro storico, non è più periferia. Quindi chi ancora si lamenta, deve mettersi il cuore in pace che per l’estate non si torna indietro. In autunno eventualmente si valuterà se adottare dei correttivi. Tuttavia mi viene da pensare che il problema non è il posteggio dell’auto. Perché 4.000 persone sono venute a piedi per la “serata boomer”».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA