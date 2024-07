I trasporti pubblici verso i paesi etnei e i progetti per Librino e San Cristoforo. Parla il sindaco Trantino

periferie

I progetti per i collegamenti con i paesi etnei e per i due grandi quartieri popolari di Catania

«Sto ponendo l’azione amministrativa secondo una visione che vada dai 10 ai 20 anni, se non ai 30». Lo dice il sindaco di Catania Enrico Trantino, ospite del Forum organizzato dal nostro giornale. E tra questi progetti, c’è il collegamento dei paesi etnei con il trasporto pubblico locale. «adesso lavoreremo su questa, per la realizzazione di uno studio che colleghi con due linee le stazioni Milo e Borgo con Mascaluccia-Pedara una e Trecastagni l’altra», spiega il sindaco.