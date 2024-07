Per Trantino la pista ciclabile del porto aiuterà anche i turisti. Verso nuove aree pedonali a Catania

mobilità

La ciclopedonale di via Tempio consentirà di arrivare dal centro al mare in sicurezza. E si pensa a nuove pedonalizzazioni

Una delle vie preferite dai turisti a Catania è, a sorpresa, la via Plaia. Nell’arteria che dai quartieri San Cristoforo e Angeli Custodi porta fino al faro, è «ci sono tantissimi turisti che camminano a piedi per andare al mare, perché Google segnala quello come percorso penonale più breve per andare dal centro storico al mare». A dirlo il sindaco di Catania Enrico Trantino nel corso del Forum tenuto nei giorni scorsi dalla redazione Cronaca del nostro giornale.