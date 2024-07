Sicurezza a Catania, il sindaco Trantino al Forum de “La Sicilia”: «Non intravedo un’emergenza»

Sicurezza

Per il primo cittadino la percezione di non essere al sicuro è peggiore a Milano o in altre grandi città

Come valutare la sicurezza nella città di Catania? Per il sindaco Enrico Trantino, ospite nei giorni scorso del nostro quotidiano in un Forum per fare il bilancio di un anno di amministrazione, c’è un «termometro della situazione. Io chiedo sempre a mia figlia e alle sue amiche: voi percepite una condizione di insicurezza? E loro, che girano per il mondo, mi rispondono: noi la percepiamo se andiamo a Milano; a Catania giriamo in assoluta libertà, tranquille, senza timore che possa succedere qualcosa».Ma i problemi non mancano, anche perché «Catania è sempre una grande città e in tutte le grandi città si verificano problemi: i disagi sociali si alimentano, maturano e quindi è normale che possano accadere fenomeni di degenerazione. Ma io non intravedo assolutamente un’emergenza», afferma il primo cittadino.

