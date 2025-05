A Noto la convention azzurra “Forza Italia, Forza di Territorio”

politica

Il Il 17 maggio all’Hotel Sofia in viale Confalonieri,

Agricoltura, giustizia e cultura politica, tre panel tra mattina e pomeriggio, tra confronto politico e culturale, nuovi obiettivi e impegni da prendere con e per il territorio. Il 17 maggio a Noto, quartier generale sarà l’Hotel Sofia in viale Confalonieri, è in programma la convention “Forza Italia, Forza di Territorio”, giornata pensata per rafforzare il legame tra il partito azzurro sempre più protagonista negli equilibri regionali e nazionali, e le necessità della Sicilia e dell’intera nazione. Giornata per cui sono attesi a Noto anche vertici regionali e nazionali di Forza Italia ed esponenti del mondo dell’Agricoltura.

Si comincia la mattina parlando di agricoltura e agroalimentare, comparto che rappresenta un pilastro economico e socioculturale per un’Isola come la Sicilia che può vantare svariate materie prime di altissima qualità, prodotti diventati veri e propri ambasciatori del brand Sicilia in tutto il Mondo: olio, vino, limoni e agrumi in generale, mandorla. Un modo per confrontarsi con gli operatori di settore, interpretare le esigenze e sposarne le sfide in ottica competitività e sostenibilità, con risposte concrete e visioni future condivise. Questo anche alla luce dei dazi sulle importazioni e i loro effetti su produzione e commercio.

Focus anche sulla riforma della giustizia. Un tema attuale e delicato, su cui Forza Italia continua a rivendicare un approccio garantista ed efficiente, vicino ai cittadini. E focus anche su Antonio Martino, tessera numero 2 di Forza Italia e protagonista del pensiero liberale italiano, per tre volte ministro sotto i governi Berlusconi I, II e III. Sarà presentato il libro a lui dedicato, scritto da Marco Reguzzoni, che raccoglie i suoi più importanti interventi istituzionali.

La convention è stata fortemente voluta e organizzata dai vertici di Forza Italia in provincia di Siracusa, a partire dal deputato regionale Riccardo Gennuso e dal segretario provinciale Corrado Bonfanti.

“Forza Italia è un partito da sempre attento al territorio, alle esigenze di quei cittadini che incontra e ascolta girando senza sosta per la provincia. Da qui l’impegno costante nel voler portare avanti tutte quelle idee, proposte e soluzioni che possano fare bene al nostro territorio. Un territorio che non deve sentirsi escluso o di periferia, un territorio che dimostra di poter essere il cuore pulsante del futuro dell’isola. Ringrazio il Presidente Renato Schifani per la sua presenza e tutte le personalità che hanno accettato il nostro invito e che arriveranno a Noto per confrontarsi con i nostri cittadini, i nostri produttori e i nostri operatori di settore”, ha commentato il parlamentare azzurro Gennuso.