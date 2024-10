A Priolo musica, folklore, pittura e danza

la festa

Proseguono gli eventi in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono Angelo Custode

Due grandi nomi della musica italiana hanno emozionato Priolo nelle ultime due serate: Amedeo Minghi e Marcella Bella. Gli artisti hanno regalato due serate all’insegna dei loro successi più famosi, dimostrando che i loro brani non conoscono età. A conferma di ciò, le tante presenze anche di giovani in largo dell’Autonomia Comunale. Una scelta azzeccata quella dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni che ha pensato a un programma di eventi e di spettacoli in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono Angelo Custode veramente per tutti.

In questa direzione rientrano anche gli appuntamenti con i Brick Days, con i mattoncini colorato di Lego a far divertire grandi e piccini al Centro Diurno. Un’occasione per socializzare, apprendere nuove tecniche di costruzione e condividere la passione per i Lego con gli altri presenti.

Ma il calendario è fitto e gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese.

Il 6 ottobre protagoniste pittura e danza, sempre in largo dell’Autonomia Comunale, con l’evento Insieme nell’arte, che prevede un’estemporanea di pittura e l’esposizione per l’intera giornata di dipinti realizzati da artisti locali, per dare loro l’opportunità di far conoscere il proprio talento e creatività. Alle 18 l’esibizione di danza.

Tra gli altri appuntamenti da non perdere, la musica dal vivo de I Beans e il cabaret di Carlo Kaneba, in programma il 9 ottobre alle 21 sempre in largo dell’Autonomia Comunale.

Il 13 ottobre, invece, suoni e risate con Priolo in Folk: per le principali vie cittadine sfileranno gruppi folkloristici siciliani e provenienti da altri paesi, che in serata si esibiranno sul palco di largo dell’Autonomia Comunale. Il 18 ottobre, invece, in piazza Vittime di Femminicidio la tribute band di Luciano Ligabue.