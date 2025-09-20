A Siracusa un parco inclusivo all’avanguardia in un’area recuperata del centro storico

L'INIZIATIVA

Realizzato dal Comune grazie ai fondi stanziati dal Parlamento siciliano

È stato inaugurato a Siracusa il primo parco inclusivo-pedagogico in Sicilia, situato in via Malta, nel complesso dei Villini. Realizzato dal Comune grazie ai fondi stanziati dal Parlamento siciliano, il parco rappresenta un progetto innovativo nel campo dell’inclusione sociale e dell’educazione dei più piccoli. «Abbiamo recuperato un’area verde pubblica nel cuore del centro storico e creato uno spazio educativo moderno», ha dichiarato il sindaco Francesco Italia, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per promuovere l’inclusione ogni giorno.

Inclusione e sicurezza per tutti i bambini

La struttura si propone di favorire la socializzazione senza barriere tra bambini diversamente abili e normodotati. I giochi installati sono progettati per essere utilizzati in sicurezza da tutti, senza distinzione, e gli spazi permettono ai genitori di seguire facilmente i propri figli durante il gioco. Il parco ospita otto diverse tipologie di giochi, adatti anche a bambini oltre i 10 anni.

Investimento e partecipazione istituzionale