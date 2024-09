A Sortino il weekend più dolce dell’anno

Siracusa

Da domani a domenica la 42^ edizione della Sagra del Miele

Sarà il weekend più dolce dell’anno: a Sortino, sulle dolci colline della provincia siracusana, è tutto pronto per la 42^ edizione della Sagra del Miele, con tre giorni dedicati al gusto ma anche alle tradizioni, alla musica e al divertimento. Un’organizzazione curata nei dettagli dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Parlato, che ha previsto anche un servizio navetta per raggiungere con maggiore facilità i punti più importanti della Sagra.

«Siamo pronti – dice il sindaco Vincenzo Parlato – con tante novità per accogliere visitatori e turisti. A partire dai momenti dedicati ai più piccoli alla villa comunale, dove si imparerà anche a conoscere il miele. Poi ci saranno una serie di Bee Info Point, ossia punti informativi dedicati proprio al miele dove sarà possibile conoscere e approfondire caratteristiche e proprietà, scoprendo anche altri prodotti che arrivano dall’alveare. Abbiamo riconfermato il servizio di navetta gratuito per raggiungere senza pensieri il centro storico dalle aree parcheggio. Abbiamo previsto alcuni momenti istituzionali importanti: la cerimonia per festeggiare i 30 anni di gemellaggio con Riedstadt con annesso annullo filatelico, e un convegno per fare il punto della situazione sul rapporto apicoltura e politica. Un ringraziamento a tutte le associazioni coinvolte nell’organizzazione ed ai produttori».

Si comincia domani alle 19,30 in piazza Verga, con il taglio del nastro e l’apertura degli stand. In piazza Santa Sofia alle 21 appuntamento con la musica: protagonisti i Replay.

Sabato dalle 16 l’apertura degli stand e delle mostre, poi alla villa comunale al via una serie di laboratori tematici e giochi per i bambini dai 4 ai 10 anni a cura della Pro Loco Sortino. Tra gli appuntamenti in programma anche la cerimonia per il trentennale del gemellaggio di Sortino con il comune tedesco di Riedstadt. A chiudere la giornata, lo spettacolo “La Sicilia e i suoi artisti” con Mario Incudine, Mario Venuti, Luca Madonia e i Lautari; presenta Roberta Mangiafico.

Domenica l’apertura degli stand è prevista alle 10; tra gli appuntamenti in programma i laboratori tematici e giochi per i più piccoli alla villa comunale e, alle 10:30, il laboratorio di apicoltura didattica a cura dell’Associazione regionale Apicoltori Siciliani (alla villa comunale). Sempre alle 10,30, il convegno “L’apicoltura siciliana e la politica” al cine teatro Italia. In chiusura il concerto del Saulo’s Soul Group e lo spettacolo di cabaret di Carmelo Caccamo Cabaret; presenta Mimmo Contestabile.

Ricca di fascino, storia e tradizione, Sortino offre anche la possibilità di conoscere le chiese e i palazzi in stile barocco, con possibilità di visitare il Museo dei Pupi, il Museo dell’Antiquariato, il Museo del Carretto Siciliano. Tra i monumenti da non perdere la Chiesa Madre di San Giovanni Evangelista, un capolavoro dell’architettura barocca con la sua maestosa facciata decorata e l’imponente campanile; e la chiesa di Santa Sofia, anch’essa in stile barocco, che domina una delle piazze principali della città.

Ma Sortino è anche natura: con la vicina Pantalica e la Valle d’Anapo. La Necropoli Rupestre di Pantalica, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco è un antico sito archeologico che si estende lungo una serie di gole rocciose scavate dai fiumi Anapo e Calcinara. Il sito ospita migliaia di tombe scavate nella roccia, risalenti al periodo preistorico e testimonianza di una civiltà che abitò la zona tra il XIII e l’VIII secolo a.C.